Партия Саакашвили прервала слушания кандидата в премьеры Гахарии в знак протеста

ТБИЛИСИ, 6 сентября. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в пятницу прервала слушания кандидата в премьер-министры страны Георгия Гахарии и будущих членов кабмина в фракционном формате и покинула зал заседаний. Слушания в прямом эфире транслировались на официальном сайте законодательного органа.

Возмущение депутатов от ЕНД было вызвано тем, что службы парламента отказались впускать в зал заседаний активистов движения "Стыдно", среди которых была и жительница Тбилиси Мако Гомури, потерявшая зрение во время разгона митинга 20-21 июня. Оппозиционеры требовали, чтобы Гахария попросил работников парламента впустить Гомури, на имя которой был выписан пропуск, чтобы она сама задала ему вопрос про июньские события, однако этого не произошло.

"Сегодня я получил информацию о том, что парламент Грузии вновь нарушает регламент, фактически изолировав его, и не впускает тех людей, у которых есть пропуска. Игнорирование закона этой властью Грузии нам не чуждо, и это нас не удивляет. <...> Администрация парламента Грузии не впускает тех людей, у которых есть моральное право находиться в этом зале, чтобы напомнить о себе и о тех преступлениях, которые совершила эта власть. Поэтому мы не считаем целесообразным слушать ваше выступление в таких условиях и прекращаем заседание", - сказал председатель фракции ЕНД Роман Гоциридзе.

Заявлению Гоциридзе предшествовала короткая реплика Гахарии, который уже стоял у трибуны и готов был начать отвечать на вопросы оппозиционеров. "Я хочу вам сказать единственное: никуда уходить я не собираюсь. Я с вами покончу. С вами также покончат и население, и избиратели Грузии. Вы является обыкновенной дворовой оппозицией и в 2020 году [после парламентских выборов] вы останетесь на улице", - сказал Гахария, обращаясь к депутатам от ЕНД.

Еще в четверг фракция ЕНД заявляла, что не будет принимать участие в слушаниях, однако поздно ночью депутаты изменили свое мнение, решив все-таки присутствовать. На пятницу также запланированы слушания будущего кабмина у оппозиционных фракций "Европейская Грузия", "Европейская Грузия - движение за свободу" и "Европейская Грузия - регионы".

ЕНД, "Европейская Грузия", ряд других оппозиционных партий, а также представители движения "Стыдно" более двух месяцев требовали отставки Гахарии с поста главы МВД, обвиняя его в жестоком разгоне митинга 20-21 июня в Тбилиси у здания парламента, в ходе которого пострадали сотни человек. Негодование противников Гахарии усилилось после того, как 3 сентября правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выдвинула его на пост премьер-министра. Накануне глава правительства Мамука Бахтадзе подал в отставку. Заключительное голосование по поводу выражения доверия новому правительству запланировано в парламенте на воскресенье.