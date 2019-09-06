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Кризис на Украине

Зеленский назвал легализацию оружия преждевременной для Украины

Электронная петиция с соответствующей инициативой набрала 25 тыс. голосов

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал легализацию гражданского оборота оружия на Украине, назвав такую инициативу преждевременной. Об этом говорится в ответе президента на соответствующую электронную петицию

"Принимая во внимание определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность - человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия представляется преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", - говорится в ответе, опубликованном на сайте главы государства.

Зеленский также пообещал передать высказанные в петиции предложения на рассмотрение Комиссии по вопросам правовой реформы. Кроме того, президент указал на большое количество оружия, которое находится в незаконном обороте в связи с конфликтом в Донбассе. Данная ситуация, по словам президента, требует комплексного и профессионального изучения для принятия правильных решений.

Электронная петиция с инициативой узаконить оборот огнестрельного оружия, в том числе короткоствольного, среди гражданского населения 22 августа набрала 25 тыс. голосов, необходимые для рассмотрения президентом.

Аналогичная петиция в 2015 году была подана на рассмотрение бывшего президента Петра Порошенко. Тогда было принято решение создать рабочую группу для обсуждения петиции, но соответствующий закон не был принят.

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УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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