Почему и как возникла волна беспорядков в крупнейших мегаполисах ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Виталий Макарчев/. Политики, общественные лидеры ЮАР, многочисленные социологи и политологи пытаются сейчас определить, что стало непосредственной причиной возникшей в стране нынешней мощной волны беспорядков, которые сопровождались погромами и поджогами магазинов, а также нападением на иностранцев. Многие из них указывают на события 9 июня 2019 года в Йоханнесбурге как изначальный импульс, приведший к последующим тревожным событиям.

В тот день полиция Йоханнесбурга не смогла успешно провести готовившуюся несколько недель операцию по вытеснению из деловой части мегаполиса незаконных торговцев контрафактной продукцией и поддельным алкоголем. Их лавки и склады, а также производственные помещения находились в основном в здании Мадиба-билдинг на углу центральных улиц Джеппе и фон Вилли.

Как утверждали местные СМИ, большинство торговцев, занимавшихся подпольным бизнесом, - приезжие из других стран Африки. Значительное число среди них составляли нелегальные иммигранты.

Усиленные наряды полиции, получившие приказ очистить здание, натолкнулись на яростное сопротивление торговцев. Как писала йоханнесбургская газета Business Report, полиция была быстро смята огромной толпой, которая постоянно прирастала. Полицейским не помогли ни резиновые пули, ни дубинки, они были вынуждены убраться, оставив поле боя - деловой центр Йоханнесбурга во власти тех, кого многие жители города называют бандитами.

Тихая операция полиции с громкими последствиями

Власти и полиция сделали соответствующие выводы, сообщают местные наблюдатели. Были мобилизованы дополнительные силы и с середины июля полиция и спецслужбы начали прочесывать те кварталы Йоханнесбурга, где преобладали торговые точки иммигрантов и иностранцев. Эти действия ставили задачу не столько выявить и ликвидировать преступный бизнес, сколько поставить под более плотный контроль властей Йоханнесбурга деятельность иностранных торговцев.

На минувшей неделе во время слушаний в южноафриканском парламенте на вопрос, не сожалеет ли он о столь жестких методах работы с деловыми людьми из числа иммигрантов, министр полиции ЮАР Беки Целе заявил: "Мне и нашим полицейским не за что оправдываться и извиняться".

Как отмечает государственная радиостанция SABC, по тем районам Йоханнесбурга, где полицейские жестко действовали против приезжих владельцев, в основном и прокатились волны последующих погромов.

Многие специалисты не исключают, что полицейская операция, которая была нацелена на иностранцев, стала тем импульсом, который и привел к нынешним беспорядкам, когда часть населения, пойдя по проложенному силовиками пути, взяла на местах инициативу в свои руки. Последовали погромы.