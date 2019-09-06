Почему и как возникла волна беспорядков в крупнейших мегаполисах ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Виталий Макарчев/. Политики, общественные лидеры ЮАР, многочисленные социологи и политологи пытаются сейчас определить, что стало непосредственной причиной возникшей в стране нынешней мощной волны беспорядков, которые сопровождались погромами и поджогами магазинов, а также нападением на иностранцев. Многие из них указывают на события 9 июня 2019 года в Йоханнесбурге как изначальный импульс, приведший к последующим тревожным событиям.
В тот день полиция Йоханнесбурга не смогла успешно провести готовившуюся несколько недель операцию по вытеснению из деловой части мегаполиса незаконных торговцев контрафактной продукцией и поддельным алкоголем. Их лавки и склады, а также производственные помещения находились в основном в здании Мадиба-билдинг на углу центральных улиц Джеппе и фон Вилли.
Как утверждали местные СМИ, большинство торговцев, занимавшихся подпольным бизнесом, - приезжие из других стран Африки. Значительное число среди них составляли нелегальные иммигранты.
Усиленные наряды полиции, получившие приказ очистить здание, натолкнулись на яростное сопротивление торговцев. Как писала йоханнесбургская газета Business Report, полиция была быстро смята огромной толпой, которая постоянно прирастала. Полицейским не помогли ни резиновые пули, ни дубинки, они были вынуждены убраться, оставив поле боя - деловой центр Йоханнесбурга во власти тех, кого многие жители города называют бандитами.
Тихая операция полиции с громкими последствиями
Власти и полиция сделали соответствующие выводы, сообщают местные наблюдатели. Были мобилизованы дополнительные силы и с середины июля полиция и спецслужбы начали прочесывать те кварталы Йоханнесбурга, где преобладали торговые точки иммигрантов и иностранцев. Эти действия ставили задачу не столько выявить и ликвидировать преступный бизнес, сколько поставить под более плотный контроль властей Йоханнесбурга деятельность иностранных торговцев.
На минувшей неделе во время слушаний в южноафриканском парламенте на вопрос, не сожалеет ли он о столь жестких методах работы с деловыми людьми из числа иммигрантов, министр полиции ЮАР Беки Целе заявил: "Мне и нашим полицейским не за что оправдываться и извиняться".
Как отмечает государственная радиостанция SABC, по тем районам Йоханнесбурга, где полицейские жестко действовали против приезжих владельцев, в основном и прокатились волны последующих погромов.
Многие специалисты не исключают, что полицейская операция, которая была нацелена на иностранцев, стала тем импульсом, который и привел к нынешним беспорядкам, когда часть населения, пойдя по проложенному силовиками пути, взяла на местах инициативу в свои руки. Последовали погромы.
В Претории, где не проводилась подобная полицейская операция, беспорядки возникли после того, как иностранцами, предположительно занимавшимися наркоторговлей, был убит 27 августа таксист. В центре города он поймал за руку торговца наркотиками и пригрозил ему полицией.
Спустя сутки на месте преступления стояли толпы разъяренных таксистов и требовали от властей наказания и высылки из ЮАР нелегальных иммигрантов, нарушающих законы страны.
Предубеждения против похитителей рабочих мест
Судя по многочисленным дискуссиям, которые сейчас непрерывно ведутся в электронных СМИ Южно-Африканской Республики, большинство граждан, считая акты насилия недопустимыми, тем не менее убеждено в том, что власти не проявляют необходимой жесткости в том, чтобы не допустить в страну незаконных иммигрантов. При этом многие южноафриканцы считают, что иностранцы лишают их рабочих мест, так как соглашаются на худшие условия оплаты и жизни.
В последние годы ЮАР стала местом притяжения нищающего населения соседних стран. В массовом порядке нелегальные иммигранты из Зимбабве, Демократической Республики Конго, Мозамбика и Малави пытаются добраться до Южно-Африканской Республики и начать здесь новую жизнь.
Согласно официальной статистике, в 2011 году (последние доступные данные) в ЮАР проживало 2,2 млн иностранцев. При этом, по оценке Статистического управления ЮАР, в 2015 году количество незаконных иммигрантов доходило до 1 млн. Между тем независимые социологи дают цифры на порядок выше.
Жест примирения и призыв к диалогу
Высшее политическое руководство ЮАР вынуждено считаться с настроениями значительной части населения страны. Между тем страны региона считают позицию, занятую правительства ЮАР, излишне мягкой, учитывая масштабы происходящих событий.
Так, выступая в четверг с обращением к нации, президент ЮАР Сирил Рамапоза начал свою речь не с беспорядков, а с осуждения насилия против детей и женщин со стороны агрессивных мужчин. И только в заключительной части послания, он затронул тему ксенофобии и погромов.
"Ничто не может оправдать насилие и ненависть к иностранцам, - подчеркнул Рамапоса. - Для решения любых споров есть один путь - это диалог". "Прошло время успокоиться и начать с помощью диалога решать все проблемы", - отметил президент.
Касаясь внешнеполитических аспектов нынешней ситуации в ЮАР, Рамапоса напомнил, что многочисленные государства Африки помогали народу страны бороться и победить апартеид. "Благодаря этому мы создали демократию и можем жить в мире", - подчеркнул президент, заметив, что "мы должны укреплять политические, социальные, экономические связи с нашими соседями".
Сирил Рамапоса также призвал действовать предельно осторожно в социальных сетях, где сейчас появляется множество фейковых сообщений и фотографий о происходящем в ЮАР. Все эти лживые новости вызывают повышенные эмоции в странах Африки, подчеркнул он.