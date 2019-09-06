В Раду внесли законопроект о свободном выборе языка выступления в парламенте

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Ряд внефракционных депутатов Верховной рады внесли на рассмотрение законопроект, который позволяет свободно выбирать язык выступления в парламента и предоставляет теле- и радиокомпаниям Украины по собственному усмотрению вещать на государственном языке или языках национальных меньшинств. Текст документа размещен в пятницу на сайте Рады.

Принятый в последние дни работы предыдущего парламента закон о государственном языке обязывает все органы государственной власти Украины использовать только украинский язык. Предложенный же законопроект предлагает в регламенте Верховной рады установить, что заседания самого парламента, его комитетов и комиссий ведутся на государственном языке. Однако оратор может свободно выбирать язык своего выступления, а его перевод на государственный язык, в случае необходимости, обеспечивает аппарат Верховной рады. Проекты законов, других нормативных актов вносятся на рассмотрение на государственном языке.

Также этим законопроектом предлагается определить, что теле- и радиокомпании страны могут по собственному усмотрению вещать как на одном, так и на нескольких языках. Язык печатных средств массовой информации определяется их учредителями в соответствии с учредительными документами.

Рекламные объявления, сообщения и другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции выполняются также на выбор рекламодателя.

В законе "Об образовании" предлагается установить, что государство создает условия для получения образования лицам, принадлежащим к коренным народам, национальным меньшинствам Украины, на языке соответствующего меньшинства, а также обеспечивает обнаружение и устранение факторов, препятствующих реализации прав и удовлетворению потребностей таких лиц в сфере образования.

В самом законопроекте авторы прописывают, что свободный выбор языка обучения является неотъемлемым правом граждан Украины, при условии обязательного изучения государственного языка в объеме, достаточном для интеграции в украинское общество.

Закон о языке

За пять дней до истечения своих полномочий бывший президент Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он устанавливает, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Попытки введения в стране официального многоязычия признаются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя". Одновременно вводится понятие "публичное унижение украинского языка".

На днях, в соответствии с этим законом, на Украине был назначен Уполномоченный по защите государственного языка. Одновременно в стране должны начать действовать "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать штрафы за нарушение закона.

В конце августа новый президент страны Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите национальных меньшинств, который защищал бы их права, в том числе язык и вероисповедание. В то же время этот вопрос он назвал "очень сложным", заявив, что "каково бы ни было решение, оно будет бить по президенту и парламенту очень сильно".

На одном из заседаний Рады нового созыва уже произошел инцидент, когда спикер отключил микрофон одному из депутатов, который начал свое выступление на русском языке.