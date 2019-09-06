Джонсон уверен, что на саммите 17 октября ему удастся согласовать сделку по Brexit с ЕС

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что ему удастся договориться с ЕС на саммите 17 октября об условиях выхода королевства из состава сообщества со сделкой. Об этом он заявил в пятницу в эфире телеканала Sky News .

"Мы не хотим выхода страны из ЕС без сделки, этого не случится. Я уверен в том, что я смогу гарантировать сделку на саммите 17 октября", - сказал британский премьер.

Джонсон при этом раскритиковал нежелание оппозиционной Лейбористской партии соглашаться на проведение досрочных выборов в октябре. "Это поразительный парадокс - никогда в истории оппозиционная партия, которой давали возможность провести выборы, не отказывалась от этого. Считаю, что это чрезвычайно большая политическая ошибка, но это их решение. Если они не хотят проводить выборы, отлично - мы добьемся сделки 17 октября", - заверил британский премьер.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, согласованный Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.