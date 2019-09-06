Новый посол Германии в Москве заявил о своей симпатии к России и русской культуре

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Новый посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гейр заявил, что испытывает симпатию к России, ее культуре и народу.

"Я прибыл сюда, действительно испытывая большую симпатию к этой стране, ее людям и культуре", - сказал посол в видеообращении по случаю начала работы в России, размещенном в пятницу на странице посольства Германии в Facebook.

"Рад приобщиться к многогранным германо-российским отношениями, - добавил дипломат. - Я жду этого с огромным интересом. С радостью жду знакомства со многими людьми, которые делают все ради укрепления этих взаимоотношений и для многообразия нашего сотрудничества".

Геза Андреас фон Гейр был назначен послом в РФ в сентябре. Он сменил Рюдигера фон Фрича, занимавшего эту должность с марта 2014 года. Ранее на этой неделе германский дипломат встретился с первым замглавы МИД РФ Владимиром Титовым и вручил ему копии верительных грамот.