В Турции провели испытания противобункерной крылатой ракеты

"Ракета SOM-B2 успешно поразила цель в ходе боевых испытаний. Полетные и боевые тесты и работа по усовершенствованию ракеты SOM-B2, оборудованной проникающей боеголовкой с двойным зарядом, завершены", - сообщил Демир. Об успешных испытаниях также заявил и министр промышленности и технологии Мустафа Варанк. Оба чиновника разместили в Twitter видеозапись момента попадания ракеты в бетонный объект на полигоне.

SOM - турецкая крылатая и противокорабельная ракета большой дальности, имеющая ряд модификаций. Ее разработкой с 2006 года занимается конструкторское бюро TUBITAK-SAGE при Совете по научно-техническим исследованиям Турции. В 2012 году первая модификация ракеты была принята на вооружение.

Масса SOM во всех вариантах не превышает 600 кг, из которых 230 кг - это боевая часть. Эффективная дальность составляет 250 км. Ракета оснащена сенсорами и радарами, позволяющими ей автономно или с пульта оператора атаковать стационарные и движущиеся цели. Она может запускаться с суши, моря и с воздуха и быть смонтирована на самолеты F-16, F-4, F-35. Турецкими инженерами разработаны четыре варианта SOM: две модификации бронебойных, осколочно-фугасная и проникающая.