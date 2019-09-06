Прокуратура Грузии предъявила новые обвинения бывшему гендиректору "Рустави-2"

ТБИЛИСИ, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший гендиректор "Рустави-2" Ника Гварамия, которому инкриминируется причинение крупного финансового ущерба телекомпании, по решению Генеральной прокуратуры теперь обвиняется еще и в растрате, коммерческом подкупе, изготовлении поддельных документов и легализации незаконных доходов. Об этом в пятницу на брифинге заявил прокурор Кока Кацитадзе.

"В результате анализа улик, добытых в рамках текущего расследования, принято новое постановление об обвинении Ники Гварамии по факту противоправной растраты имущества, принадлежащего компании "Рустави-2", в крупном размере с использованием служебного положения по предварительному сговору группой лиц, а также по фактам коммерческого подкупа, изготовления и использования поддельных официальных документов, что повлекло за собой значительный ущерб. Он также обвиняется в легализации незаконных доходов, сопряженной прибылью в особо крупном размере", - сказал Кацитадзе.

Генпрокуратура Грузии возбудила против Гварамии уголовное дело в августе. Тогда он обвинялся в умышленном нанесении денежного ущерба телеканалу в размере более 6 млн лари. Следователям прокуратуры удалось установить, что в январе 2015 года Гварамия оформил соглашение с компанией "Интермедиа плюс", владельцами и директором которой являются его друзья. Согласно договору, "вещательная компания "Рустави-2" уступила "Интермедии плюс" право на размещение рекламы на каналах "Комеди канал" и "Марао", которые принадлежат "Рустави-2". Таким образом, как утверждает прокуратура, Гварамия действовал против интересов "Рустави-2", из-за чего бюджет телеканала не досчитался более 6 млн лари (свыше $2 млн).

Кроме того, прокуратура утверждает, что в 2016 году компания "Интермедиа плюс" купила две квартиры в Тбилиси общей площадью 240 кв. м за 565 тыс. лари, которые в 2017 году Гварамия переоформил на себя, а затем продал за более чем 602 тыс. лари.

Как сообщили в пятницу в Генпрокуратуре Грузии, помимо Гварамии, обвинения предъявлены бывшему финансовому директору "Рустави-2" Кахаберу Дамении и директору компании "Интермедиа плюс" Зурабу Иашвили. Дамения обвиняется в растрате в крупном размере, а Иашвили - в коммерческом подкупе, а также изготовлении и использовании поддельных документов.

Если вина Гварамии, для которого суд еще в августе избрал залог в размере 40 тыс. лари (более $13 тыс.) в качестве меры пресечения, будет доказана, он может сесть в тюрьму сроком от семи до 11 лет.