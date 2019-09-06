Британская оппозиция снова отказалась поддерживать проведение досрочных выборов

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Британские оппозиционные партии договорились 9 сентября не поддерживать предложение премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы в октябре. Об этом сообщила в пятницу в интервью телеканалу Sky News представитель валлийской партии "Плайд камри" в парламенте Лиз Сэвилл по итогам телефонного совещания оппозиционеров. В нем помимо "Плайд камри" приняли участие представители Лейбористской партии, партии "Либеральные демократы", Шотландской национальной партии (ШНП), группы независимых кандидатов.

"Как парламентарии, задача которых гарантировать отсутствие Brexit без сделки и добиться вступления в законную силу законопроекта [о переносе сроков Brexit], мы продолжим оставаться здесь, чтобы гарантировать, что премьер-министр будет продолжать исполнять возложенные на него законом обязанности", - сказала она. "Я не верю премьер-министру", - добавила Сэвилл.

Ранее основная британская оппозиционная сила, Лейбористская партия, заявила, что вновь проголосует против досрочных выборов при рассмотрении этого вопроса в парламенте 9 сентября.

Борис Джонсон пришел к власти в конце июля, обещав вывести страну из ЕС 31 октября, будь то со сделкой или без нее. Оппозиция в ответ инициировала принятие законопроекта, обязывающего правительство продлить переговоры с ЕС до 31 января 2020 года и не покидать Евросоюз без достижения сделки. Джонсон в свою очередь предложил провести в середине октября досрочные выборы, однако Лейбористская партия, которая ранее на протяжении двух лет призывала к волеизъявлению, отказалась от этого, опасаясь, что Джонсон вопреки собственным обещаниям назначит выборы после даты "развода" с ЕС и оппозиция лишится возможности повлиять на процесс.

Таким образом, предложение Джонсона о досрочных выборах, как это уже случилось в среду, вновь не наберет необходимой поддержки в две трети голосов Палаты общин. Само же волеизъявление при таком раскладе может состояться самое ранее в середине ноября. Борис Джонсон уже прокомментировал это решение, назвав его "чрезвычайно большой политической ошибкой".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, согласованный Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.