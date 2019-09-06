Зеленский назначил губернатором Запорожской области Виталия Туринка

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Виталия Туринка главой Запорожской областной государственной администрации. Документ был опубликован в пятницу и продемонстрирован в сессионном зале администрации во время представление нового главы региона.

"Это специалист, которому мы доверяем, надеемся и на вашу поддержку. Не сомневаюсь, что он проявит себя в должности председателя Запорожской облгосадминистрации", - сказал первый заместитель офиса президента Сергей Трофимов, приветствуя нового главу области

Сам Туринок среди своих приоритетов в должности губернатора назвал преодоление коррупционных схем в работе чиновников, а также развитие инфраструктуры.

По информации украинских СМИ, Туринок занимался предпринимательской деятельностью в сфере строительства и промышленности. Он является владельцем компании "Ровенский домостроительный комбинат", а также совладельцем ряда других компаний: "Волиньферрометал", занимающейся сдачей в аренду недвижимости и торговлей металлоломом, "Интертрейд" - по производству бетона, "Вестпром", работающей в сфере оптовой торговли древесиной, строительным и санитарно-техническим оборудованием.

Прежний губернатор Константин Брыль был назначен на должность в апреле 2016 года теперь уже бывшим президентом Петром Порошенко, а уволен Зеленским в июне 2019 года.