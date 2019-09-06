Лукашенко: Белоруссия купит нефть на других рынках, если ее не устроит предложение России

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Белоруссия найдет новых поставщиков нефти, если сочтет предложенные Россией условия невыгодными, и проработает альтернативные маршруты поставок. С таким заявлением выступил в пятницу в Бресте президент республики Александр Лукашенко. По его словам, он донес эту позицию до руководства РФ.

"Я ему сказал: мы..., если вы нас будете наклонять и к рыночной цене на нефть подвели, таможенную пошлину заменили налоговым маневром, возьмем с рынка и другую нефть, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Но только надо ли это России, чтобы на их рынок пришло 20-25 млн тонн чужой нефти - американской, Саудовской Аравии, еще чей-то?"

По его словам, белорусские власти прорабатывают северный маршрут транспортировки нефти, в том числе поставки через Польшу и Прибалтику. "Я прямо сказал [об этом] российским властям. И через Польшу, через Прибалтику [возможны поставки нефти]. Наработки есть. Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода "Дружба", по которому на экспорт идет российская нефть. Это надо россиянам? Нет", - заявил Лукашенко.

Глава государства напомнил, что сейчас стороны работают над программой по развитию интеграции: "На экономику вышли. И начинают торговаться - природный газ, нефть и прочее". "Мы ни у кого ничего просить не будем. Надоело уже эти разговоры вести, надоело слушать", - отметил президент.

Лукашенко также заявил, что было бы справедливо, если бы Россия помогла республике, поставив 10-15 млрд куб. м газа по приемлемой цене. Лукашенко отметил, что белорусы значительно пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС, которую не строили.

"Чернобыль произошел. Треть населения [Белоруссии] [пострадала], мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации. Но ты [РФ] хотя бы за это, мы не просим денег, ничего, помоги - [поставь] млрд 10-15 кубометров газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток "Газпрому", поставь в Беларусь", - сказал Лукашенко.

"Тогда центральная власть в лице Михаила Горбачева взяла на себя ответственность за Беларусь. Порой деньги вкладывали в такую "дурнину", что и не надо было вкладывать. Но как понимали, так и спасали Беларусь", - сказал он.

Лукашенко напомнил, что после развала СССР правопреемником стала Россия, как "они [власти России] всегда говорят: Мы правопреемники Советского Союза". При этом он отметил, что "мы [Белоруссия] передали туда [в РФ] бесплатно самое дорогое, что сегодня стоит на страже безопасности России, - ядерное оружие". "Здесь все переплетено, все едино", - убежден Лукашенко.

В настоящее время Белоруссия и РФ ведут переговоры и должны определить механизм формирования цены на природный газ для Белоруссии с 1 января 2020 года. Ранее руководство Белоруссии заявляло, что справедливой считает цену на газ, которая равна цене для субъектов хозяйствования Смоленской области РФ. Цена на российский газ для Белоруссии составляет в этом году $127 за 1 тыс. куб. м.