Служба безопасности Украины начала аудит своих подразделений

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку собственных подразделений. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, так называемый функциональный аудит решено запустить "в связи с реформированием структуры и необходимостью приблизиться к стандартам спецслужб стран Евросоюза и Североатлантического альянса".

"Рабочие группы, созданные в СБУ для организации и проведения анализа, должны определить эффективность подразделений украинской спецслужбы, выявить возможное дублирование задач по направлениям деятельности", - сообщили в СБУ.

По результатам проверки должно быть также оптимизировано число сотрудников. Кроме того, аудиторы подготовят предложения для скорейшего реформирования ведомства.

Одним из первых шагов Владимира Зеленского после инаугурации на пост президента Украины в мае нынешнего года стала смена руководства СБУ. Не имея на тот момент конституционной возможности уволить главу ведомства, он назначил первым заместителем руководителя одного из основателей студии "Квартал 95" Ивана Баканова, который, по сути, взял на себя обязанности временно исполняющегося обязанности главы службы. Практически одновременно началась смена всех руководителей областных подразделений СБУ. Окончательно Баканов был утвержден в должности нового руководителя СБУ уже только после внеочередных выборов Верховной рады, на которой президентская партия одержала победу и получила большинство, которое позволило ей сменить руководство всех силовых структур в стране.