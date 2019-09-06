СМИ: в Хорватии из-за миграционного кризиса с пенсии хотят отозвать 1,8 тыс. полицейских

ТАСС, 6 сентября. Министерство внутренних дел Хорватии планирует отозвать с пенсии около 2 тыс. полицейских прежде всего в целях необходимости усиления пограничного контроля из-за непрекращающегося потока мигрантов. Об этом в пятницу сообщила местная газета Jutarnji list.

По ее данным, хорватское правительство во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем вынесло на обсуждение проект постановления, согласно которому МВД республики может увеличить личный состав на 10%. При этом, как указывает издание, в настоящее время на службе находятся более 18,2 тыс. стражей порядка. Это означает, что дополнительно могут быть наняты 1,8 тыс. правоохранителей. В данном случае, отмечает газета, речь идет о полицейских, которые "находятся в хорошей физической форме и обладают устойчивой психикой".

"Для системы безопасности чрезвычайно важно иметь в распоряжении хорошо подготовленные и обученные резервные силы. Сегодняшние риски, включая миграционный кризис, терроризм, стихийные бедствия и другие катастрофы, оказывающие влияние на ситуацию в области безопасности, требуют быстрого реагирования регулярных сил безопасности, которым в случае необходимости должны быть готовы оказать помощь подготовленные резервные силы", - указывается в документе.

Скорее всего, по утверждениям издания, дополнительные силы будут развернуты на границе с Боснией и Герцеговиной для предотвращения незаконного въезда мигрантов. Обстановка на боснийско-хорватской границе обострилась в конце октября 2018 года, когда группа мигрантов численностью до 250 человек сначала заблокировала контрольно-пропускной пункт "Малевац", а затем прорвала один из полицейских кордонов и вышла к мосту, ведущему в Хорватию. Хорватская полиция использовала специальные средства и заграждения, чтобы предотвратить прорыв на свою территорию. В столкновениях пострадали 11 человек - шесть мигрантов и пять полицейских, впоследствии приезжие были перемещены в лагерь для мигрантов.