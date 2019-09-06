Южная Осетия и Грузия вновь не договорились по блокпосту у границы

ЦХИНВАЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Делегации Южной Осетии (РЮО) и Грузии в пятницу вновь не смогли договориться по вопросу грузинского блокпоста в приграничной зоне, сообщил журналистам полпред президента РЮО по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев.

"Грузинская сторона остается на своих позициях и не намерена отходить от них. Южная Осетия, со своей стороны, настаивает на своем - пост должен быть снят. Диалог будет продолжен", - сказал полпред.

Переговоры проходили в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).