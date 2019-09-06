Хакеры взломали базу данных Австрийской народной партии перед выборами в парламент

ВЕНА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Хакеры осуществили мощную кибератаку на информационные ресурсы консервативной Австрийской народной партии (АНП), которую возглавляет Себастьян Курц - главный претендент на пост канцлера Австрии по итогам предстоящих парламентских выборов. Как сообщили в партийном штабе, атака использовалась для взлома базы данных и манипуляций полученными сведениями.

"За последние месяцы произошло несколько целенаправленных, преступных и профессиональных хакерских атак на народную партию для копирования и подделки данных. Целью хакеров было навредить нам и нашей демократии. Мощная атака хакеров на нашу инфраструктуру - это нападение не только на партию, но и на демократическую систему", - говорится в заявлении этой политической силы. В настоящее время официальный сайт АНП работает с перебоями.

Специалисты IT-компаний SEC Consult и Cybertrap смогли определить масштаб нападения и проанализировать его последствия. Эксперты в области кибербезопасности не исключили, что за кибератакой могут стоять спецслужбы. В связи с этим АНП проинформировала о случившемся Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка), после чего прокуратура начала расследование. Правительство Австрии выразило серьезную озабоченность в связи с произошедшим.

За несколько дней до хакерской атаки австрийские издания Der Standard и Falter со ссылкой на внутреннюю документацию АНП распространили информацию об объемах взносов и пожертвований в ее фонды в 2018-2019 годах. В материалах говорилось о двойной бухгалтерии в стане консерваторов для сокрытия действительных расходов на избирательную кампанию в парламент. Сама партия заявила, что эти документы были подделаны, однако газета Falter не дала опровержение.

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии были назначены на 29 сентября после того, как в мае 2019 года в результате публикации компрометирующей видеозаписи с участием бывшего австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе распалось коалиционное правительство АНП и Австрийской партии свободы (АПС). Кабинет министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем был отправлен в отставку, канцлером переходного периода до проведения выборов была назначена Бригитте Бирляйн.

Досрочный уход Курца с поста канцлера стал началом активной предвыборной борьбы в Австрии. Кроме того, внутриполитические потрясения привели к росту популярности самого Курца. Согласно прогнозам экспертов, опрошенных корреспондентом ТАСС, АНП во главе с Курцем на предстоящих парламентских выборах может набрать до 40% голосов и будет определять состав правительственной коалиции. Социал-демократическая партия Австрии не сможет добиться значительного роста уровня поддержки и может оказаться на втором месте, третья позиция достанется правой АПС.