Австрия уведомила ЕС о попытке внешнего вмешательства в избирательную кампанию

ВЕНА, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Австрии предупредило структуры Европейского союза о попытке внешнего вмешательства в избирательную кампанию по выборам в Национальный совет (нижняя палата парламента). Об этом сообщило в пятницу Австрийское агентство печати со ссылкой на ведомство федерального канцлера республики.

Австрийские власти уведомили ЕС через систему раннего оповещения Rapid Alert System (RAS) о продолжающихся несколько месяцев мощных хакерских атаках на информационные ресурсы консервативной Австрийской народной партии (АНП), которую возглавляет Себастьян Курц - главный претендент на пост канцлера Австрии по итогам предстоящих парламентских выборов. Сама партия заявила, что атаки использовались для взлома базы данных и манипуляций полученными сведениями. В АНП назвали кибератаки нападением не только на ее инфраструктуру, но и на австрийскую демократическую систему. В настоящее время сайт партии работает с перебоями.

Система RAS была учреждена в марте 2019 года для обмена информацией между странами ЕС о попытках дезинформации из третьих стран. Решение об уведомлении ЕС было принято в Вене в связи с тем, что австрийская сторона не исключает причастности к кибератакам негосударственных игроков с целью манипулирования выборами в парламент.

Тем временем бывший партнер Австрийской народной партии по правительственной коалиции - Австрийская партия свободы (АПС) - запросила канцлера Бригитте Бирляйн созвать Совет национальной безопасности. Депутаты от АПС убеждены, что хакерские атаки на ресурсы АНП - вторая крупная попытка манипуляции выборами в Австрии после публикации скандальной видеозаписи с Ибицы, которая привела к развалу правительства в мае и политическому удару по АПС.

Специалисты IT-компаний SEC Consult и Cybertrap не исключили, что за кибератаками на ресурсы АНП могут стоять спецслужбы и зарубежные разведывательные организации. АНП проинформировала о случившемся Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка), после чего прокуратура начала расследование. Правительство Австрии выразило серьезную озабоченность в связи с произошедшим.

За несколько дней до начала хакерских атак австрийское издание Falter со ссылкой на внутреннюю документацию АНП распространила информацию об объемах взносов и пожертвований в ее фонды в 2018-2019 годы. В материалах говорилось о двойной бухгалтерии в стане консерваторов для сокрытия действительных расходов на избирательную кампанию в парламент. Сама партия заявила, что эти документы были подделаны, однако газета "Фальтер" не дала опровержение.

Скандал и досрочные выборы

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии были назначены на 29 сентября после того, как в мае 2019 года в результате публикации компрометирующей видеозаписи с участием бывшего австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе распалось коалиционное правительство АНП и АПС. Кабинет министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем был отправлен в отставку, канцлером переходного периода до проведения выборов была назначена Бригитте Бирляйн.

Досрочный уход Курца с поста канцлера стал началом активной предвыборной борьбы в Австрии. Кроме того, внутриполитические потрясения привели к росту популярности самого Курца. Согласно прогнозам экспертов, опрошенных корр. ТАСС, АНП во главе с Курцем на предстоящих парламентских выборах может набрать до 40% голосов и будет определять состав правительственной коалиции. Социал-демократическая партия Австрии не сможет добиться значительного роста уровня поддержки и может оказаться на втором месте, третья позиция достанется правой АПС.