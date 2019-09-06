Зариф заявил, что спасать ядерную сделку должны европейские участники соглашения

ТЕГЕРАН, 6 сентября. /ТАСС/. Европейские участники должны приложить усилия по спасению ядерной сделки с Ираном, потому что они не выполняли свою часть обязательств в рамках соглашения. Об этом в пятницу заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Европейские участники [ядерной сделки] должны делать шаги для спасения этого соглашения", - цитирует Зарифа телерадиовещательная корпорация IRIB. По его словам, причиной сокращения обязательств Ирана в рамках ядерной сделки стало то, что "Европа не выполняла своей части договоренностей, указанных в соглашении".

Ранее в пятницу Евросоюз призвал Иран не отказываться от выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. "Мы призываем Иран отказаться от ядерной деятельности, которая не соответствует его обязательствам в рамках СВПД, и воздерживаться от любых шагов, которые подрывают полное выполнение соглашения", - заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Президент Ирана Хасан Роухани 4 сентября сообщил, что Тегеран приступит к третьему этапу сокращения выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки 6 сентября. По его словам, страна откажется от соблюдения ограничений на атомные исследования.