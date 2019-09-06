Экс-глава Starbucks отказался от идеи участвовать в борьбе за пост президента США

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший главный управляющий сети кофеен Starbucks Говард Шульц отказался от идеи участвовать в президентской гонке в США в 2020 году.

У Трампа рекордный рейтинг. Второй срок уже в кармане?

Как отметил предприниматель в опубликованном на его сайте заявлении, он намеревался бороться за пост в качестве независимого претендента, однако "в настоящее время недостаточное число избирателей готовы поддержать такого кандидата, опасаясь, что в этом случае победу одержит действующий президент [Дональд Трамп]".

"Нам [американцам] свойственны уважение, дух сотрудничества. Но этого нет в Вашингтоне, где демократы и республиканцы постоянно ставят интересы партии выше интересов страны, внося раскол [в общество]", - говорится в заявлении Шульца.

По его словам, одно время он рассматривал возможность добиваться выдвижения кандидатом от Демократической партии, поскольку "некоторые демократы придерживаются крайне левых взглядов", но в итоге отказался от этой мысли. "К сожалению, существует вероятность, что выдвиженец от Демократической партии определится уже по истечении срока сбора подписей для независимых кандидатов", - уточнил Шульц.

Кроме того, полученная в апреле травма позвоночника не позволит предпринимателю совершать частые поездки по стране, которые предполагает должность президента.

66-летний Шульц, состояние которого оценивается в $3,4 млрд, объявил о том, что размышляет о возможности участия в борьбе за пост, в январе в эфире передачи "60 минут" на телеканале CBS.

Президентские выборы

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе избирательной кампании пройдут в штате Айова в начале февраля. Съезд демократов, на котором будет утвержден кандидат в президенты, состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), и за это право в настоящее время борются 20 претендентов. Республиканцы проведут свой съезд 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).