Эксперт: инициатива партии Зеленского обойдется его родному городу в 50 тыс. рабочих мест

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Законодательные инициативы сторонников президента Украины Владимира Зеленского чреваты болезненными ударами для экономики страны, рост которой заявлен как одна из главных задач нового правительства. По словам председателя Федерации металлургов Украины Сергея Беленького, это в частности касается законопроекта об изменениях налогообложения добычи и переработки руды.

В комментарии "24 каналу" Беленький заявил, что в случае принятия предложенных поправок горнодобывающие и горнообогатительные предприятия не смогут платить дополнительные 13 млрд гривен (около $513 млн) в год и вынуждены будут закрываться.

"Как мы знаем, у нас в горнообогатительных комбинатах дают работу очень большому количеству людей, которые работают в смежных отраслях, выполняют сервисные функции, подрядные функции на этих предприятиях, - сказал председатель Федерации металлургов. - Поэтому мы оцениваем, что в Кривом Роге, который, как известно, является родным городом президента Украины Владимира Зеленского, работу могут потерять около 50 тысяч человек".

Беленький призвал парламентариев и президента сделать все возможное, чтобы законопроект не был принят.

Ранее, 30 августа, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев внес на рассмотрение депутатов проект поправок в Налоговый кодекс, который предполагает повышение ставки рентной платы за пользование недрами для добычи железной руды с 8% до 10%. Объединение металлургических предприятий "Укрметаллургпром" и Федерация металлургов Украины обратились к руководству страны с призывом остановить рассмотрение этой инициативы и вынести ее на широкое обсуждение с участием всех заинтересованных сторон, в том числе представителей горно-металлургического комплекса.

В понедельник, 2 сентября, на встрече членов кабинета министров, руководства Верховной рады и силовых структур с Зеленским было объявлено о планах добиться за пять лет роста экономики Украины на 40%. По словам нового премьер-министра Алексея Гончарука, такой рост приведет к появлению в стране примерно миллиона новых рабочих мест. Украинские эксперты отнеслись скептически к данным заявлениям и заявили, что у команды президента пока нет механизмов для достижения таких показателей. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов подчеркнул, что объявленная новым украинским правительством либеральная экономическая политика при сохранении конфликта в Донбассе и отсутствии сотрудничества с Россией не сможет обеспечить стране экономический рост.