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США отклонили предложение России о покупке новейших ракет

В Вашингтоне отметили, что обладают крупным относительным преимуществом над Москвой в сфере ракетных технологий

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Вашингтон не склонен принимать предложение Москвы о возможности поставки Россией своих новейших вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет, Соединенным Штатам. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель администрации США высокого ранга.

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"У Соединенных Штатов не много причин рассматривать возможность приобретения продвинутой ракетной технологии у России. США обладают крупным относительным преимуществом над Россией в сфере безопасной разработки, испытания и применения ракетной технологии", - утверждал этот представитель американской исполнительной ветви власти.

Он комментировал высказывания президента России Владимира Путина, который в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сигнализировал о потенциальной готовности Москвы поделиться своими продвинутыми ракетными разработками с Вашингтоном в целях сохранения между двумя странами стратегического военного баланса. Российский лидер уточнил, что затрагивал этот вопрос на последней личной встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке в июне текущего года. Президент также подчеркнул, что США пока не откликаются на предложения России, призванные предотвратить гонку вооружений в мире.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд
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