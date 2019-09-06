Лукашенко считает неправильным, что Путина не пригласили на памятные мероприятия в Польшу

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко не понравилось, что его российского коллегу Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом он сказал журналистам в пятницу в Бресте, сообщает президентская пресс-служба.

"Я очень хорошо знаю Путина. Он особо и не рвался туда ехать. У нас есть праздники, где мы чтим память погибших. Ну, не пригласили, наверное, не формат. Кому-то, может, не нравится, но мне не нравится, что не пригласили президента России. Мы воевали вместе, и прежде всего белорусы, русские. Вклад основной в победу внесли именно русские люди", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что был не против самого факта провести памятные мероприятия 1 сентября, отметив, что это аналогично тому, как в Бресте всегда проходит траурная церемония в день начала Великой Отечественной войны.

"Но мы ее не превозносим до каких-то политических небес. Это не нужно делать. Я против политизации этого события, - сказал он. - Наши люди были 1 сентября там. Да, президент туда не поехал, так не я один не поехал. И это не выпад против Запада".