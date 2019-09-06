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Турция и США 8 сентября начнут совместное патрулирование на северо-востоке Сирии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар Воздушное патрулирование также позволяет нам фиксировать реальное положение дел в планируемой зоне безопасности к востоку от реки Евфрат

АНКАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Турция и США начнут совместное наземное патрулирование планируемой зоны безопасности на северо-востоке Сирии в воскресенье, 8 сентября. Об этом сообщил в пятницу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Совместное наземное патрулирование военных Турции и США в планируемой зоне безопасности к востоку от реки Евфрат начнется 8 сентября, - приводит его слова Анатолийское агентство. - Воздушное патрулирование также позволяет нам фиксировать реальное положение дел на северо-востоке Сирии".

В четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о намерениях "приступить к формированию зоны безопасности в Сирии до конца сентября". 31 августа Эрдоган сообщил, что ВС республики могут через несколько недель самостоятельно приступить к реализации плана действий по установлению зоны безопасности.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль над планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно ВС республики.

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