Полиция Гонконга арестовала 18 человек за акции протестов в аэропорту города

ТАСС, 6 сентября. Полиция Гонконга объявила об аресте 18 человек за участие в акциях протеста в аэропорту города. Об этом в пятницу сообщает агентство " Синьхуа " со ссылкой на правоохранительные органы.

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По данным агентства, 12 человек были арестованы за незаконные выступления, произошедшие в аэропорту Гонконга 13 августа. В результате действий манифестантов работа аэропорта была нарушена. Всем арестованным вменяются обвинения в незаконном пикетировании, нарушении общественного порядка, а также нападении на представителей власти.

Еще шесть человек были арестованы за аналогичную акцию протеста, состоявшуюся на станции метро неподалеку от аэропорта 1 сентября. Арестованные обвиняются в вандализме и действиях, которые поставили под угрозу жизни пассажиров.

Несмотря на отзыв законопроекта об экстрадиции, вызвавшего недовольство бастующих, беспорядки в специальном административном районе Гонконг не стихают до сих пор. Как сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK, в пятницу демонстранты собрались неподалеку от здания полиции в районе Монг Кок. Манифестанты проигнорировали многократные призывы полиции разойтись, после чего сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов.

Три месяца назад вспыхнули массовые манифестации против инициированного местными властями законопроекта об экстрадиции, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Глава местной администрации Кэрри Лам под давлением общественности неоднократно заявляла о приостановлении законопроекта, но демонстрации не утихали. В среду она официально объявила о процедуре его формального отзыва из Законодательного совета. Между тем демонстранты выдвигают еще ряд других требований, удовлетворить которые власти не соглашаются. В их числе - амнистия всех задержанных участников уличных беспорядков без суда и следствия.