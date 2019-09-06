Кандидат в премьеры Грузии обвинил оппозицию в организации беспорядков на митинге 20 июня

ТБИЛИСИ, 6 сентября. /ТАСС/. Кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария в пятницу обвинил оппозиционные партии "Европейская Грузия - движение за свободу" и "Единое национальное движение" в организации беспорядков на митинге 20 июня в Тбилиси. Гахария выступил на слушаниях по вопросу доверия новому правительству, которые состоялись в парламенте.

"Если бы организаторы этой акции, политики, в том числе депутаты, вели себя ответственно и не призывали рядовых граждан ворваться в парламент, это бы разрядило ситуацию", - сказал политик, отвечая на вопрос депутата от "Европейской Грузии" Отара Кахидзе о том, разрядило бы ситуацию, если бы 20 июня возглавляемое Гахарией МВД выставило оцепление так, чтобы у стражей порядка не было прямого контакта с митингующими.

В ходе своего выступления Гахария также опроверг информацию якобы о том, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, чей приезд в Тбилиси в рамках сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) 20 июня вывал массовые протесты и беспорядки, воевал в Абхазии. "Вы врете, когда говорите, что Гаврилов воевал против Грузии. Если у вас есть факты, доказывающие это, принесите", - сказал Гахария, комментируя высказывания одного из лидеров "Европейской Грузии" депутата Гиги Бокерии.

Сессия МАП проходила в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу встречи 20 июня, Гаврилов занял кресло спикера парламента. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста с антироссийскими лозунгами, закончившуюся попыткой штурма парламента. Помимо этого, в СМИ начала распространяться информация о том, что Гаврилов якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье. Сам депутат категорически опроверг свое участие в войне.

Оппозиция требовала отставки Гахарии с поста главы МВД, возлагая на него ответственность за жесткий разгон митинга 20 июня у здания парламента, в ходе которого пострадали сотни человек. После того как 3 сентября правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выдвинула Гахарию на пост премьера из-за отставки главы правительства Мамуки Бахтадзе, недовольство оппозиции и части общества усилилось. Теперь они требуют, чтобы власти отозвали свое решение о выдвижении Гахарии на пост главы правительства. Окончательное голосование по вопросу доверия правительству Гахарии в парламенте состоится в воскресенье.