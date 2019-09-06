Трамп пообщался по телефону с новым премьером Италии

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с новым премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Вчера президент Дональд Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и обсудил двусторонние вопросы", - говорится в заявлении.

Новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте было приведено к присяге в четверг. Нынешний коалиционный кабинет, опирающийся на новое парламентское большинство в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии (ДП), состоит из 21 министра (восемь - без портфеля). Из них 11 представляют "Движение "5 звезд", девять - ДП. От старого коалиционного правительства "Движения "5 звезд" и партии "Лига" остались всего два человека: министр охраны окружающей среды, суши и моря Серджо Коста и глава Минюста Альфонсо Бонафеде. Оба представляют "Движение "5 звезд".