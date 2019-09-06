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Генпрокурор Украины уволил прокуроров в восьми областях

Речь идет о прокурорах Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокуроров восьми областей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

"Руслан Рябошапка 6 сентября 2019 года уволил с должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГПУ.

Ранее Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Черкасской и Одесской областей.

2 сентября он уволил главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

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