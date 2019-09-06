В Алжире проходят многотысячные манифестации

РАБАТ, 6 сентября. /ТАСС/. Многотысячные мирные манифестации и митинги протеста проходят в пятницу во многих провинциях Алжира. Участники демонстраций требуют смены политической системы и немедленной отставки представителей правящего режима.

Как сообщает информационный портал TSA, уличные акции помимо столицы организованы в Аннабе, Беджайе, Блиде, Буире, Джиджеле, Константине, Маскаре, Мостаганеме, Оране, Тиарете, Тизи-Узу, Тлемсене, Шлефе и других крупных городах.

Участники пятничных манифестаций - 29-х подряд с февраля текущего года - требуют, прежде всего, проведения в Алжире реальных демократических реформ, изменения законодательства в интересах населения, организации честных и прозрачных выборов. Один из главных лозунгов - отказ от идеи проведения президентских выборов с участием деятелей нынешнего политического режима.

"Нет голосованию, пока не ушла банда (так называют протестующие группу представителей действующей власти - прим. ТАСС)! Долой систему! Мы - за свободный, демократический и социальный Алжир", - скандируют толпы людей, которые вышли с национальными флагами и транспарантами. Как отмечают наблюдатели, после завершения летних каникул численность участников уличных шествий и митингов существенно возросла.

Алжирцы также требуют отставки видных представителей правящего режима, в первую очередь, временного президента Абделькадера Бенсалеха и премьер-министра Нуреддина Бедуи, отстранения двух провластных партий - "Фронта национального освобождения" и "Национального демократического объединения", решительной борьбы с коррупционерами и возвращения украденных денег в казну.

Затянувшийся кризис

Острый общественно-политический кризис в Алжире длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, которые не стихают до сих пор. Поначалу люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики (1999-2019). После того как 2 апреля он сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя единственными выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. После этого Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии.

9 июля истек предусмотренный конституцией срок полномочий временного главы государства Абделькадера Бенсалеха. В связи с этим ряд политологов предсказывает вероятность обострения кризиса, который может быть вызван возникновением вакуума власти и нежеланием оппозиции отказываться от своих требований, в числе которых - скорейший уход представителей нынешней правящей элиты.

Оппозиция считает необходимым установить в Алжире переходный период для создания соответствующего политического и институционального климата, а также принять через народный референдум конституции до проведения президентских выборов. Со своей стороны действующая власть, включая армейскую верхушку, предлагает провести президентские выборы "в самое ближайшее время и без установления переходного периода".