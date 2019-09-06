Помпео считает недопустимым новое сокращение Ираном обязательств по ядерной сделке

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал недопустимым новое сокращение Ираном обязательств по ядерной сделке. Об этом Помпео заявил в интервью журналистам радиостанции KCMO, стенограмму распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

"Они объявили только вчера, что будут проводить еще больше исследований и разработок в сфере создания ядерного оружия. Такие вещи неприемлемы", - сказал он.

Президент Ирана Хасан Роухани 4 сентября заявил, что Тегеран приступит к третьему этапу сокращения выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки с 6 сентября. По его словам, страна откажется от соблюдения ограничений по атомным исследованиям.