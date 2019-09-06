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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Помпео считает недопустимым новое сокращение Ираном обязательств по ядерной сделке

Ранее президент Ирана заявил, что с 6 сентября Тегеран приступит к третьему этапу сокращения выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал недопустимым новое сокращение Ираном обязательств по ядерной сделке. Об этом Помпео заявил в интервью журналистам радиостанции KCMO, стенограмму распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

"Они объявили только вчера, что будут проводить еще больше исследований и разработок в сфере создания ядерного оружия. Такие вещи неприемлемы", - сказал он.

Президент Ирана Хасан Роухани 4 сентября заявил, что Тегеран приступит к третьему этапу сокращения выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки с 6 сентября. По его словам, страна откажется от соблюдения ограничений по атомным исследованиям.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, ХасанПомпео, Майкл (Майк)
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