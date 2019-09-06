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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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И.о. главы МАГАТЭ 8 сентября встретится с иранскими властями в Тегеране

Визит Корнела Феруцэ в Тегеран будет предварять ежеквартальную встречу совета управляющих МАГАТЭ

ТАСС, 6 сентября. Исполняющий обязанности гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнел Феруцэ в субботу прибудет в Тегеран. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя МАГАТЭ.

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В воскресенье и. о. главы МАГАТЭ проведет встречи с "официальными иранскими представителями высокого ранга", сообщили в организации. "Этот визит является частью продолжающегося взаимодействия между МАГАТЭ и Ираном", - цитирует агентство слова представителя МАГАТЭ.

Визит Корнела Феруцэ в Тегеран будет предварять намеченную на будущую неделю ежеквартальную встречу совета управляющих МАГАТЭ. В своем последнем докладе в августе агентство пришло к выводу, что Иран не в полной мере сотрудничает с ним.

Президент Ирана Хасан Роухани в среду сообщил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения выполнения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. По его словам, страна не будет придерживаться ограничений на атомные исследования.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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