Роберта Мугабе объявили национальным героем Зимбабве

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Правящий в стране Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт присвоил бывшему главе государства Роберту Мугабе звание "национального героя". Об этом объявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в пятницу перед зданием правительства в Хараре, выступление транслировала южноафриканская радиокомпания SABC .

"Роберт Мугабе является представителем того поколения борцов, которые добились освобождения Африки от колониального гнета, - сказал президент. - Это никогда не будет забыто как благодарным народом Зимбабве, так и другими народами Африки".

Мнангагва также заявил, что в стране объявляются "траурные дни" до тех пор, пока Роберт Мугабе не будет похоронен.

Сейчас правительство Зимбабве ведет переговоры о возвращении тела Роберта Мугабе на родину с Сингапуром, где бывший президент умер в пятницу после продолжительной болезни.