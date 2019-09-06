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Роберта Мугабе объявили национальным героем Зимбабве

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что Мугабе является представителем того поколения борцов, которые добились освобождения Африки от колониального гнета

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Правящий в стране Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт присвоил бывшему главе государства Роберту Мугабе звание "национального героя". Об этом объявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в пятницу перед зданием правительства в Хараре, выступление транслировала южноафриканская радиокомпания SABC.

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"Роберт Мугабе является представителем того поколения борцов, которые добились освобождения Африки от колониального гнета, - сказал президент. - Это никогда не будет забыто как благодарным народом Зимбабве, так и другими народами Африки".

Мнангагва также заявил, что в стране объявляются "траурные дни" до тех пор, пока Роберт Мугабе не будет похоронен.

Сейчас правительство Зимбабве ведет переговоры о возвращении тела Роберта Мугабе на родину с Сингапуром, где бывший президент умер в пятницу после продолжительной болезни.

Теги
Мугабе, РобертЗимбабвеМнангагва, Эммерсон
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