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Палестино-израильский конфликт

План США по ближневосточному урегулированию могут представить в ближайшие недели

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о проведении консультации по всему региону в течение двух с половиной лет

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Администрация США может обнародовать политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта в ближайшие недели. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Университете штата Канзас.

"Мы упорно работали, мы проводили широкие консультации по всему региону в течение 2,5 лет, я думаю, что в ближайшие недели мы объявим наше видение", - сказал он.

В конце августа помощник Трампа и спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт сообщил, что политическая часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, который намерен предложить Вашингтон - так называемой сделки века, - не будет обнародована до парламентских выборов в Израиле, которые намечены на 17 сентября.

На полях прошедшего в Биаррице саммите Группы семи президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что и Израиль, и Палестина согласятся со "сделкой века".

В конце июня Белый дом опубликовал экономическую часть плана. Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. 25-26 июня в столице Бахрейна прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация, а также ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным.

Теги
СШАПалестино-израильский конфликтТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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