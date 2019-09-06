Ополченец ДНР погиб в результате обстрела со стороны армии Украины

ДОНЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба военного ведомства республики.

"Погиб один наш защитник", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

По его данным, украинские силовики вечером обстреляли из минометов Ясиноватую и предместья Донецка, выпущено более 40 мин.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению перемирия, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные нарушили перемирие менее чем через сутки.