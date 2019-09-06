МИД ДНР обвинил Киев в намеренном срыве перемирия

ДОНЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. Ухудшение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе обусловлено стремлением Украины сорвать перемирие. Об этом в пятницу заявили в МИД Донецкой народной республики (ДНР).

"Расцениваем происходящую эскалацию как намеренные попытки украинской стороны под прикрытием миролюбивой риторики и сфабрикованных обвинений в отношении республик сорвать и без того неустойчивое перемирие", - приводит заявление МИД ДНР Донецкое агентство новостей.

В МИД сообщили, что украинские силовики впервые с начала действующего перемирия применили артиллерию калибра 152 мм, подвергнув массированному обстрелу юг республики, а также напомнили о регулярных нарушениях перемирия с украинской стороны. "Если Киев не выполняет ни одного согласованного с таким трудом условия перемирия сейчас, спустя всего 48 дней его действия, то надеяться на какое-то эфемерное улучшение ситуации от введения нового перемирия не приходится", - отметили в министерстве.

МИД ДНР призвал ОБСЕ принять "самое активное участие" в прекращении провокаций со стороны украинских силовиков во избежание эскалации конфликта. "Руководство республики и мирные жители Донбасса ждут не столько сухой фиксации очевидных преступлений украинских вооруженных сил, сколько активных действий и объективной оценки от всех стран-участниц ОБСЕ", - говорится в заявлении.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению перемирия, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные нарушили перемирие менее чем через сутки.