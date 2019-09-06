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Акции протеста в Гонконге

Китай не считает СПЧ ООН надлежащей площадкой для обсуждения ситуации в Гонконге

Постпред КНР при женевской штаб-квартире всемирной организации Чэнь Сюй подчеркнул, что Гонконг - это внутреннее дело Китая

ЖЕНЕВА, 6 сентября. /ТАСС/. Китай не считает открывающуюся в Женеве 9 сентября 42-ю сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) надлежащей площадкой для обсуждения ситуации в Гонконге. Об этом заявил на состоявшейся в пятницу в Женеве пресс-конференции постоянный представитель Китая при женевской штаб-квартире всемирной организации Чэнь Сюй.

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Вопрос о Гонконге отсутствует в повестке дня сессии СПЧ, однако данная тема может быть затронута в ходе дискуссии делегациями. Отвечая на вопрос журналистов о том, как отнеслась бы к такой перспективе делегация КНР, Чэнь Сюй сказал: "Гонконг - это внутреннее дело Китая <...> Поэтому мы не считаем Совет по правам человека правильной площадкой для обсуждения этого вопроса".

Постпред подчеркнул, что события в Гонконге - это "вопрос не прав человека, а законности и порядка", и необходимо "прекращение насилия". Он пояснил, что Китай высказывается за "конструктивный диалог" в СПЧ, однако готов отреагировать на "любую нежелательную и неприемлемую риторику".

На 42-й сессии СПЧ, которая пройдет с 9 по 27 сентября в Женеве, будет рассмотрено положение в области прав и свобод в ряде стран, в том числе на Украине, в Сирии, Венесуэле, Мьянме и Бурунди. В СПЧ входят 47 стран, в том числе Китай. Россия в этом году не является членом Совета, однако российская делегация примет участие в работе сессии.

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