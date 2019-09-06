Додон намерен обсудить на переговорах с Путиным условия поставок газа

КИШИНЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон отправился в Москву, где 7 сентября у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, с которым он намерен обсудить новые условия поставок газа.

"Отправляюсь с однодневным рабочим визитом в Москву, где 7 сентября проведу переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Обсудим весь комплекс молдавско-российских отношений, в том числе вопрос поставок природного газа в Республику Молдова и его транзита через Украину. Кроме того, будем говорить о развитии двусторонних торгово-экономических отношений, о приднестровском урегулировании и внешнеполитической повестке нашей страны", - написал Додон в пятницу на своей странице в Facebook.

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекает в 2019 году. Ранее в интервью ТАСС Додон заявлял, что намерен добиться от Москвы скидки на газ. По его словам, предыдущее правительство, которое необоснованно занижало тарифы, "оставило в наследство "энергетическую бомбу", из-за которой цены на газ [для населения] могут резко подскочить". Кроме того, в республике обеспокоены возможным прекращением поставок газа через Украину.