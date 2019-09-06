Демпартия США начала расследование планов Трампа провести G7 на его курорте во Флориде

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Демократы в Палате представителей Конгресса США начали расследование предполагаемых попыток президента Дональда Трампа использовать служебное положение в целях личного обогащения за счет проведения официальных мероприятий на принадлежащих ему курортах. Об этом сообщается в пятницу на сайте комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей.

Его председатель Элайджа Каммингс (демократ, от штата Мэриленд), а также председатель юридического комитета Палаты представителей Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) направили письма в Белый дом, аппарат вице-президента, Секретную службу и принадлежащую американскому лидеру компанию Trump Organization с требованием предоставить информацию, которая может свидетельствовать о нарушениях со стороны главы государства.

Речь идет о планах президента провести следующий саммит Группы семи (G7) на принадлежащем ему курорте во Флориде Trump National Doral Miami Golf Resort. По мнению конгрессменов, конфликт интересов в случае проведения саммита именно там будет состоять в том, что президент США получит личную материальную выгоду от того, что иностранные государства будут оплачивать размещение своих делегаций. Кроме того, принадлежащие главе Белого дома компании в этом случае могут также получить средства от федерального правительства и властей штата.

"Возможные нарушения положений конституции о получении вознаграждений внутри страны и от иностранных государств вызывают серьезную обеспокоенность комитета, который рассматривает вопрос о том, рекомендовать ли начать процедуру импичмента", - заявили в юридическом комитете.

Поездка Пенса на гольф-курорт в Ирландии

Председатель комитета по надзору и правительственной реформе Каммингс в свою очередь запросил информацию о поездке вице-президента США Майкла Пенса во время визита в Ирландию в отель с полем для гольфа, также принадлежащий Трампу.

"Белый дом не раскрыл данных о том, сколько поездка вице-президента стоила американским налогоплательщикам и какую прибыль принесла Trump Organization. Однако, основываясь на предыдущих расследованиях Управления по подотчетности правительства [главного контрольно-ревизионного органа Конгресса США], сумма может быть значительной", - отмечается в распространенном заявлении. Согласно этим данным, пребывание самого Трампа в том же комплексе во время поездки в Ирландию в июне обошлось в $3,6 млн.

"Комитет считает, что средства налогоплательщиков США не должны использоваться для личного обогащения президента Трампа, его семьи и принадлежащих ему компаний", - заявил Каммингс.

Критика Трампа

Как сообщала газета The Washington Post, Трамп предложил Пенсу и сопровождающей его делегации остановиться во время визита в Ирландию в отеле Trump International Golf Links & Hotel, который находится в городке Дунбег, расположенном примерно в 240 км от Дублина. В связи с этим вице-президенту пришлось добираться до столицы Ирландии для встреч с руководством страны на воздушном транспорте.

Решение вице-президента остановиться в отеле, принадлежащем Трампу, вызвало много критики. Представители Демократической партии США обвинили республиканца Пенса в том, что он обогащает Трампа за государственный счет. Согласно финансовой отчетности, гольф-курорт в Дунбеге терпел убытки в размере более $1 млн в год в период с 2014-го по 2017 год. В 2018 году отель завершил год с прибылью. Данных о его финансовых показателях в текущем году еще нет.

Ранее Трамп заявил о том, что следующий саммит G7 может пройти во Флориде. Американский лидер подчеркнул, что принадлежащий ему курорт Doral мог бы стать очень удобным вариантом, поскольку расположен практически в пяти минутах езды от международного аэропорта. Doral занимает площадь около 3 кв. км, Трамп приобрел его в 2012 году за $150 млн. На курорте есть четыре поля для гольфа, гостиницы на несколько сотен номеров и конференц-зал площадью 2300 кв. м.