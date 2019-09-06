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Демпартия США начала расследование планов Трампа провести G7 на его курорте во Флориде

Демократы считают, что президент США может получить личную материальную выгоду от того, что иностранные государства будут оплачивать размещение своих делегаций на его курорте

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Демократы в Палате представителей Конгресса США начали расследование предполагаемых попыток президента Дональда Трампа использовать служебное положение в целях личного обогащения за счет проведения официальных мероприятий на принадлежащих ему курортах. Об этом сообщается в пятницу на сайте комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей.

Его председатель Элайджа Каммингс (демократ, от штата Мэриленд), а также председатель юридического комитета Палаты представителей Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) направили письма в Белый дом, аппарат вице-президента, Секретную службу и принадлежащую американскому лидеру компанию Trump Organization с требованием предоставить информацию, которая может свидетельствовать о нарушениях со стороны главы государства.

Речь идет о планах президента провести следующий саммит Группы семи (G7) на принадлежащем ему курорте во Флориде Trump National Doral Miami Golf Resort. По мнению конгрессменов, конфликт интересов в случае проведения саммита именно там будет состоять в том, что президент США получит личную материальную выгоду от того, что иностранные государства будут оплачивать размещение своих делегаций. Кроме того, принадлежащие главе Белого дома компании в этом случае могут также получить средства от федерального правительства и властей штата.

"Возможные нарушения положений конституции о получении вознаграждений внутри страны и от иностранных государств вызывают серьезную обеспокоенность комитета, который рассматривает вопрос о том, рекомендовать ли начать процедуру импичмента", - заявили в юридическом комитете.

Поездка Пенса на гольф-курорт в Ирландии

Председатель комитета по надзору и правительственной реформе Каммингс в свою очередь запросил информацию о поездке вице-президента США Майкла Пенса во время визита в Ирландию в отель с полем для гольфа, также принадлежащий Трампу.

"Белый дом не раскрыл данных о том, сколько поездка вице-президента стоила американским налогоплательщикам и какую прибыль принесла Trump Organization. Однако, основываясь на предыдущих расследованиях Управления по подотчетности правительства [главного контрольно-ревизионного органа Конгресса США], сумма может быть значительной", - отмечается в распространенном заявлении. Согласно этим данным, пребывание самого Трампа в том же комплексе во время поездки в Ирландию в июне обошлось в $3,6 млн.

"Комитет считает, что средства налогоплательщиков США не должны использоваться для личного обогащения президента Трампа, его семьи и принадлежащих ему компаний", - заявил Каммингс.

Критика Трампа

Как сообщала газета The Washington Post, Трамп предложил Пенсу и сопровождающей его делегации остановиться во время визита в Ирландию в отеле Trump International Golf Links & Hotel, который находится в городке Дунбег, расположенном примерно в 240 км от Дублина. В связи с этим вице-президенту пришлось добираться до столицы Ирландии для встреч с руководством страны на воздушном транспорте.

Решение вице-президента остановиться в отеле, принадлежащем Трампу, вызвало много критики. Представители Демократической партии США обвинили республиканца Пенса в том, что он обогащает Трампа за государственный счет. Согласно финансовой отчетности, гольф-курорт в Дунбеге терпел убытки в размере более $1 млн в год в период с 2014-го по 2017 год. В 2018 году отель завершил год с прибылью. Данных о его финансовых показателях в текущем году еще нет.

Ранее Трамп заявил о том, что следующий саммит G7 может пройти во Флориде. Американский лидер подчеркнул, что принадлежащий ему курорт Doral мог бы стать очень удобным вариантом, поскольку расположен практически в пяти минутах езды от международного аэропорта. Doral занимает площадь около 3 кв. км, Трамп приобрел его в 2012 году за $150 млн. На курорте есть четыре поля для гольфа, гостиницы на несколько сотен номеров и конференц-зал площадью 2300 кв. м.

Теги
СШАИрландияТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)
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