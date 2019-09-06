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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо назвал уголовное дело против него попыткой отвлечь внимание

Лидер венесуэльской оппозиции также отверг обвинения в ведении переговоров о передаче спорной территории у Эссекибо Гайане

КАРАКАС, 6 сентября. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в пятницу отверг обвинения в ведении переговоров о передаче спорной территории Гайане и назвал их попыткой отвлечь внимание общества.

"Они пытаются отвлечь внимание. Но измену родине совершили они, позволив [колумбийским леворадикальным группировкам] "Революционным вооруженным силам Колумбии", "Армии национального освобождения" и наемникам свободно действовать с территории Венесуэлы", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Periscope.

Гуайдо также заявил, что считает спорную территорию у реки Эссекибо венесуэльской.

Ранее Генеральная прокуратура Боливарианской Республики возбудила уголовное дело в отношении Гуайдо, обвинив его в намерении отказаться от территории у Эссекибо в пользу Гайаны.

Теги
ГайанаВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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