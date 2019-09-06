Глава МИД Чехии призвал к диалогу о судьбе памятника маршалу Коневу

ПРАГА, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек выступил в пятницу за продолжение диалога о судьбе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Слова руководителя внешнеполитического ведомства опубликованы на сайте газеты Mlada fronta DNES.

Петржичек считает неудачными высказывания министра культуры РФ Владимира Мединского в адрес старосты Праги-6 Ондржея Коларжа, который настаивает на вывозе монумента с территории этого столичного района.

"Это, действительно, неудачный формат дискуссии об этой скульптуре. Сожалею, что она вышла за разумные рамки. Надеюсь, что удастся избежать острых высказываний и перейти к конкретному диалогу. Хочу призвать к этому все стороны [вовлеченные в ситуацию вокруг памятника]", - сообщил глава МИД.

Мединский в пятницу выразил благодарность президенту Чехии Милошу Земану за защиту памятника маршалу от сноса. Президент Чехии в четверг выступил за сохранение в Праге памятника Коневу в шестом столичном районе, власти которого настаивают на вывозе монумента. Он подчеркнул, что 9 мая 1945 года войска 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал, подавили сопротивление подразделений СС, отказавшихся капитулировать в Праге.

Совет Праги-6 (высший исполнительный орган муниципальной власти района) 12 сентября рассмотрит вопрос о памятнике Коневу. Районный староста сообщил, что муниципальным властям поступило несколько предложений от желающих получить монумент. Речь идет о коммерческих военно-исторических музеях и Музее Праги. Коларж также предложил посольству РФ в Чехии забрать памятник и разместить его на своей территории, закрытой для общественности.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта. Монумент находится в собственности властей шестого столичного района.