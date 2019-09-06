Госдеп: США важен обмен данными по антитеррору, несмотря на обеспокоенность действиями РФ

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены использовать очередной раунд консультаций с Россией по борьбе с терроризмом, который пройдет в Вене 9 сентября, для облечения обмена данными, несмотря на остающуюся обеспокоенность по поводу действий Москвы. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Несмотря на остающуюся обеспокоенность по поводу дестабилизирующей деятельности России, Соединенные Штаты намерены использовать этот диалог в качестве платформы для облегчения обмена данными, которые могут способствовать защите Соединенных Штатов, народа нашей страны и наших интересов, а также интересов наших партнеров и союзников от террористических атак. Мы надеемся и ожидаем, что представители властей России подойдут к этой встрече с такой же серьезной приверженностью защите международного сообщества от опасных террористических групп, таких как "Исламское государство" (ИГ), "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ) и "Хезболлах", - отмечается в сообщении.

Американское внешнеполитическое ведомство подтвердило, что в переговорах с американской стороны будет участвовать первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Россию будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.

"В дополнение к обсуждению взаимного обмена информацией первый заместитель госсекретаря планирует затронуть целый ряд насущных вопросов, в том числе террористические списки ООН, тему иностранных боевиков, финансирования терроризма, безопасности авиасообщения и угрозы международного терроризма", - говорится также в заявлении.

Ранее Сыромолотов на полях проходящей в Вене международной конференции по противодействию коррупции в спорте сообщил ТАСС, что очередной раунд консультаций по антитеррору между Россией и США пройдет в Вене в понедельник, 9 сентября. По его словам, будут обсуждаться такие темы, как перемещение по миру иностранных террористов-боевиков, деятельность ИГ в Афганистане, ситуация в Сахаро-Сахельской зоне, вопросы финансирования терроризма и создание единого механизма листирования террористов и террористических организаций в ООН.

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