Конгрессмены США призвали Белый дом разморозить средства на военную помощь Украине

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк) и Майкл Маккол (от штата Техас) в пятницу призвали американскую администрацию немедленно разморозить средства на военную помощь Украине. Соответствующее письмо законодатели направили руководству административно-бюджетного управления Белого дома.

"Эти средства, выделенные Конгрессом..., имеют принципиальное значение для продвижения интересов национальной безопасности США. Мы призываем вас сделать их доступными для направления [на одобренные Конгрессом нужды] незамедлительно", - говорится в письме, опубликованном на сайте комитета по иностранным делам. Законодатели также обеспокоены, что в противном случае средства не будут распределены до 30 сентября - даты окончания 2019 финансового года, после чего срок действия разрешения на их использования истечет.

Во вторник c призывом не отказываться от военной помощи Украине к Белому дому обращались американские сенаторы.

На прошлой неделе газета Politico сообщала, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн. Как отмечала газета, президент хочет убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства замораживаются. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил $1,5 млрд.