ВМС США провели плановые испытательные пуски четырех баллистических ракет Trident II

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Военно-морские силы (ВМС) США провели на этой неделе четыре плановых испытательных пуска баллистических ракет Trident II морского базирования. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США.

Пуски ракет без боевой части были произведены с подводной лодки USS Nebraska 4 и 6 сентября в районе побережья южной части Калифорнии.

Как отмечает командование, испытания проводились на плановой основе, чтобы "дать оценку и обеспечить сохранение надежности и точности системы". "Испытательный пуски не были проведены в ответ на какие-либо текущие события в мире", - утверждают в пресс-службе.

Ракеты Trident II изначально планировалось снять с вооружения в 2024 году, однако срок их службы был продлен до 2040-х годов.