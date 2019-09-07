Президент Венесуэлы поставил условие для возобновления диалога с оппозицией

КАРАКАС, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы не возобновит диалог с оппозицией, пока она не выразит свою позицию о принадлежности спорной территории у реки Эссекибо. Об этом заявил в пятницу президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Ранее Генеральная прокуратура Венесуэлы возбудила уголовное дело в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, обвинив его в намерении отказаться от территории у Эссекибо в пользу Гайаны.

"Я дал указание [министру связи и информации] Хорхе Родригесу попросить лидеров оппозиции как можно скорее выступить с однозначным заявлением относительно Эссекибо. Или они скорректируют свою позицию или они нас больше не увидят", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

По словам Мадуро, власти также сообщили о своем условии возобновления диалога в Норвегии, которая выступает посредником в переговорах между правительством и оппозицией Венесуэлы.

Ранее в пятницу Гуайдо обвинил правительство в том, что при помощи возбуждения дела в его отношении оно пытается отвлечь внимание общества. Он также сказал, что считает территорию у реки Эссекибо венесуэльской.

Территориальный спор между Гайаной и Венесуэлой длится уже несколько десятков лет. Каракас претендует на две трети территории Гайаны, находящиеся к западу от реки Эссекибо, которые богаты природными ресурсами, в частности золотом и алмазами. Кроме того, в этом регионе было обнаружено месторождение нефти. В минувший четверг исполнительный вице-президент южноамериканской страны Дельси Родригес заявила, что Гуайдо и люди из его окружения вели переговоры о передаче спорной пограничной территории Гайане.