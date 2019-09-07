Болтон: антииранские санкции США не будут смягчены, пока Тегеран не прекратит лгать

ТАСС, 7 сентября. Соединенные Штаты не станут смягчать санкции в отношении Ирана, пока Тегеран не перестанет лгать и распространять террор. Такую позицию изложил в пятницу помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Все, кто говорил, что [отпущенный властями Гибралтара танкер] Adrian Darya 1 не направляется в Сирию, теперь отрицают это. Тегеран считает, что важнее финансировать кровожадный режим [президента Сирии Башара] Асада, чем заботиться о собственном народе. Мы можем говорить, но Иран не получит смягчения санкций, пока не прекратит лгать и распространять террор", - написал он на своей странице в Twitter.

По данным интернет-портала Middle East Eye, в четверг танкер Adrian Darya 1 выгрузил находившуюся на его борту нефть в сирийской порту.

4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение режима санкций. 15 августа судно было освобождено. В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что оно сменило название на Adrian Darya 1 и направится в один из средиземноморских портов. 2 сентября онлайн-трекер судов Shiptracker.live проинформировал, что танкер находится в Восточном Средиземноморье в 80-90 км к западу от ливанского порта Триполи и примерно на таком же расстоянии к северо-западу от Бейрута.

США внесли Adrian Darya 1 в санкционный список.