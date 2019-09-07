МИД Кубы заявил, что США не удастся разделить граждан страны с помощью новых ограничений

ГАВАНА, 7 сентября. /ТАСС/. Ужесточение ограничений со стороны властей США на денежные переводы на Кубу направлено на разделение карибской нации, однако оно не даст результатов и лишь усилит неприятие блокады острова в обществе. Об этом заявил в пятницу кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья.

"Мы решительно отвергаем реализацию мер, объявленных США и направленных на усиление экономической блокады Кубы. Попытка разделить кубинцев не увенчается успехом, - написал он на своей странице в Twitter. - Возлагая на нас ответственность за свою неспособность свергнуть правительство Венесуэлы, США нагло лгут, чтобы оправдать применение новых мер агрессии против Кубы. Они не смогут подавить волю кубинцев, а всеобщее неприятие блокады будет расти".

В пятницу Минфин США сообщил, что с 9 октября ужесточит ограничения на денежные переводы на Кубу, в том числе восстановив лимит на размер таких транзакций: американцы смогут переводить своим родственникам на острове не более $1 тыс. на человека в квартал. После вступления ограничений в силу граждане США также не смогут осуществлять переводы близким родственникам кубинских должностных лиц или членов Коммунистической партии Кубы, перечислять средства в качестве пожертвований, а американским банкам запретят обрабатывать транзакции, оба участника которых - отправитель и получатель - находятся за пределами юрисдикции Вашингтона.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию своей собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении Гаваны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года занимавший в то время пост президента США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций. Однако сближение двух государств приостановилось после того, как в январе 2017 года президентом США стал Дональд Трамп, который ужесточил правила поездок в соседнюю страну для своих сограждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Весной власти США разрешили соотечественникам подавать иски против физических и юридических лиц, контролирующих собственность на Кубе, которая была национализирована в прошлом веке. Ранее Вашингтон регулярно приостанавливал действие закона Хелмса - Бертона от 1996 года, который позволяет американцам подавать в суд на иностранные компании, занимающиеся бизнесом в США и инвестировавшие в эту собственность на острове.