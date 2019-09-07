"Чтобы дети росли на родине". Сирийские беженцы возвращаются из Ливана

ДАМАСК, 7 сентября. /ТАСС/. Возвращение в Сирию беженцев из-за рубежа, куда многие сирийцы уезжали от гражданской войны, стало обычным явлением. Через пропускной пункт "Джейдед Ябус" на автодороге Бейрут - Дамаск, которая не закрывалась даже в годы самых активных боевых действий, за сутки проходят до нескольких сотен желающих вернуться.

"Воспитать как сирийцев"

Со стороны Бейрута люди возвращаются, как правило, целыми семьями. Чтобы не множить очереди на самом оживленном в Сирии пункте пропуска, власти увеличили число окон для приема документов, а перечень самих документов сделали минимальным.

"Вот наши паспорта и документ о выезде за пределы страны. Это все, что нужно для оформления. На пограничные формальности у нас ушло чуть более получаса", - рассказывает сириец Махмуд Амени. Вместе с супругой и тремя детьми он возвращается в город Изра в провинции Дераа к югу от Дамаска. Административный центр этой провинции был возвращен под контроль правительства только чуть более года назад.

По словам Амени, им пришлось уехать, после того как Дераа заняли антиправительственные силы. Как и почти 1 млн своих соотечественников, этой семье пришлось обживаться в соседнем Ливане, где она прожила шесть лет.

"Там мы были не так плохо устроены - я работал водителем в крупной ливанской компании. Но как только мы поняли, что на родине все успокоилось, решили вернуться, стали готовить переезд. Это непросто, но домой очень хотелось все эти годы. Наконец-то мы едем!" - говорит глава семьи.

Этой осенью дети начнут учиться на родине, отмечают родители. "Нашему младшему пять лет, он скоро пойдет в первый класс. Слава богу, в сирийской школе! - отмечает супруга Махмуда Нара Амени. - Мы хотим воспитать его и всех наших детей сирийцами. Родственники рассказали, что у нас в Изре сейчас полноценно работают и школа, и больница".

Помощь России

Возможность выехать из Ливана на своем или арендованном транспорте есть не у всех - для таких граждан сирийские власти организуют автобусные перевозки. Один из таких "социальных" автобусов ждет очереди на проезд. В свою очередь, российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) помогают правительству Сирии организовать учет репатриантов.

"Для нас важно знать, в какие провинции они возвращаются, какие профессии имеют и что необходимо для обеспечения жизнедеятельности - школы, детские сады, рабочие места", - говорит руководитель ЦПВС генерал-майор Алексей Бакин. По его словам, по этой информации власти страны принимают решение, как распределить силы для орошения сельскохозяйственных земель, восстановления городской инфраструктуры, а также как предоставить работу вернувшимся специалистам.

По последним данным, которые Бакин привел 17 августа, в Сирию из-за рубежа вернулись почти 600 тыс. человек, а в места довоенного проживания возвратились более 1,3 млн внутренних переселенцев. По приблизительной оценке, численность населения Сирии в настоящее время составляет около 19,5 млн человек.

Входящий в состав Минобороны РФ Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике был создан в феврале 2016 года. В задачи центра входит заключение соглашений о присоединении незаконных вооруженных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, а также координация доставки гуманитарной помощи. В ее состав включены индивидуальные рационы питания, а также мука, сахар, крупы, рыбные и мясные консервы, детские товары и медикаменты.