WSJ: Purdue Pharma обсуждает с Минюстом США варианты разрешения опиоидного кризиса

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Руководство американской фармацевтической компании Purdue Pharma ведет переговоры с Министерством юстиции США с целью урегулировать уголовные и гражданские иски, связанные с опиоидным кризисом. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее данным, министерство юстиции как минимум с 2017 года принимало участие в расследовании деятельности Purdue Pharma совместно с генпрокурорами штатов Коннектикут, Вермонт и Нью-Джерси. В последние месяцы, по данным источников издания, по инициативе Минюста были опрошены несколько бывших сотрудников фармацевтической компании.

В частности, американские власти заинтересовало, докладывало ли руководство компании о тех случаях, когда врачи выписывали пациенту сильнодействующее обезболивающее средство ее производства OxyContin на недостаточных основаниях. Также сомнению со стороны министерства юстиции подверглась эффективность работы службы мониторинга заказов Purdue Pharma. По данным источников The Wall Street Journal, в Минюсте рассматривали возможность выдвинуть против компании уголовные обвинения в преступной деятельности.

Ранее телекомпания CNBC сообщала, что Purdue Pharma намерена провести реструктуризацию с целью урегулировать порядка 2 тыс. исков, поданных против нее властями американских городов, штатов и округов, некоторые из которых объединены в более крупные дела. План по реструктуризации компании предполагает объявление ее банкротом с последующим созданием некоммерческой организации, прямую выплату со стороны владельцев компании в размере около $4 млрд, а также передачу обвинителям лекарственных средств, продажа которых должна, по подсчетам компании, принести прибыль в размере еще $7-8 млрд. Генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк, Коннектикут и Массачусетс отметили в свою очередь, что такие условия не в полной мере соответствуют их ожиданиям.

Суть обвинений в адрес фармацевтической компании, которая производит сильнодействующее обезболивающее средство OxyContin, сводится к тому, что политика продаж, которую проводила Purdue Pharma, по крайней мере отчасти спровоцировала так называемый опиоидный кризис в США, жертвами которого стали за последние 20 лет не менее 400 тыс. человек. Помимо этого, обвинители настаивают на том, что руководство компании умышленно обогатилось на продаже опасных и вызывающих привыкание обезболивающих на опиоидной основе.

Опиоидный кризис

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х годах, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Президент США Дональд Трамп весной 2017 года распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября 2018 года присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и противодействию распространению наркотиков этой группы на черном рынке.