СМИ: демонстранты в Гонконге вновь попытаются нарушить работу аэропорта

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 сентября. /ТАСС/. Антиправительственные демонстранты в Гонконге в субботу планируют новую акцию с целью попытаться нарушить работу международного аэропорта Чек Лап Кок. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

"Администрации воздушной гавани известно о призывах к попыткам перекрыть движение транспорта в аэропорт 7 сентября", - говорится на сайте аэропорта. Пассажирам рекомендуется следить за ситуацией на дорогах, расписанием рейсов, запастись достаточным временем для прибытия.

По соображениям безопасности скоростной поезд, курсирующий в аэропорт из центра города, проезжает маршрут без промежуточных остановок. Он не будет останавливаться на станциях Kowloon и Tsing Yi, также закрыта станция Asia World Expo, расположенная рядом с аэропортом, сообщил оператор железнодорожных сетей - корпорация MTR.

Полиции стало известно о планах демонстрантов сменить свою тактику. Так, многие из них на этот раз намерены не облачаться в черные майки и маски, а будут выдавать себя за обычных пассажиров. Часть из них может попытаться проникнуть в терминал, предъявив поддельные авиабилеты.

12 и 13 августа тысячи демонстрантов из числа противников закона об экстрадиции заблокировали зал отлета аэропорта, что привело к отмене сотен рейсов. Чтобы предотвратить повторение инцидента, администрация воздушной гавани с 14 августа ввела спецрежим доступа в терминал, пропуская туда только пассажиров с билетами и персонал. У всех входов в здание были выставлены барьеры и пункты контроля. Для прохода требуется предъявить билет на рейс в ближайшие 24 часа и документ, удостоверяющий личность.

1 сентября группы протестующих нарушили транспортное движение на подъезде к аэропорту, создав серьезные неудобства для пассажиров. Однако парализовать работу воздушной гавани им не удалось: число отмененных и задержанных рейсов оказалось невелико. Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются три месяца. В среду глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей в материковый Китай.