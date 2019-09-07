В ходе перестановок в японском кабинете могут заменить министра экономики

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе перестановок в правительстве, которые намечены на 11 сентября, может назначить нового министра экономики, торговли и промышленности вместо Хиросигэ Сэко, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией. Об этом сообщил в субботу телеканал TV Tokyo.

Отмечается, что министр покинет свой пост почти наверняка. В то же время не уточняется, кто может занять его место. Также неясно, сохранит ли Сэко должность госминистра, курирующего экономические отношения между Токио и Москвой, или этот пост перейдет к новому человеку.

Масштабные перестановки в кабинете и руководстве правящей Либерально-демократической партии намечены на 11 сентября. В данный момент известно, что Абэ намерен заменить главу МИД Таро Коно - его место должен занять министр по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги, который сейчас участвует в японско-американских переговорах по заключению торгового соглашения. Ранее премьер подчеркивал, что новый кабмин должен продемонстрировать стабильность и готовность отвечать на различные вызовы.

Японские СМИ отмечали, что Абэ намеревается сохранить ключевых министров в ходе предстоящей перестановки. В частности, это касается главы Минфина Таро Асо и генерального секретаря правительства Ёсихидэ Суги, которые неизменно входили в состав кабинета с момента начала второго премьерского срока Абэ в 2012 году.

Кроме того, в рамках перестановок премьер должен сменить генерального секретаря Совета национальной безопасности Сётаро Яти. Новым руководителем ведомства станет Сигэру Китамура, в настоящее время являющийся директором управления разведки и исследований при кабинете министров страны.