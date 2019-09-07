Оппозиция Грузии призвала власти подготовиться к диалогу с Москвой

ТБИЛИСИ, 7 сентября. /ТАСС/. Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, а также регулярные встречи спецпредставителя грузинского премьер-министра Зураба Абашидзе со статс-секретарем, замглавы МИД РФ Григорием Карасиным приветствуются, однако для еще большего прогресса Тбилиси должен начать готовиться к диалогу с Москвой. Об этом в субботу заявила депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ада Маршания на фракционных слушаниях кандидатов в министры нового правительства Грузии под руководством Георгия Гахарии.

"Я хочу подчеркнуть, что мы всегда поддерживали форматы Женевы и Абашидзе - Карасина. У них есть свои функция и содержание. Этого не достаточно. Почему мы закрылись в этих двух форматах, которые, я уверена, не принесут нам даже маленького прогресса? Почему не принесут прогресса? Потому что страна должна подготовиться к более серьезной и широкомасштабной работе. Нам как раз-таки нужен диалог с Москвой, Кремлем, и с абхазами, и с осетинами", - сказала Маршания.

После августовских событий 2008 года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с РФ. "Альянс патриотов Грузии" выступает за диалог с РФ и считает, что лишь переговоры помогут нормализации отношений между двумя странами.