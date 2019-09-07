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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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Адвокат сообщил о начале процедуры обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Украинских моряков доставили из СИЗО "Лефортово" в аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково Владимир Гердо/ТАСС, архив
Описание
Аэропорт Внуково
© Владимир Гердо/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Процедура обмена арестованными и осужденными в РФ и на Украине гражданами началась, сообщил ТАСС адвокат одного из украинских моряков Николай Полозов.

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"Украинские моряки доставлены из СИЗО "Лефортово" в аэропорт Внуково, поэтому можно сказать, что обмен начался", - сказал он.

Подготовка обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которые должны войти в список, началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь. По факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело, 24 моряка были арестованы.

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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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